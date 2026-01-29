AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lukratives AmeriServ Financial-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AmeriServ Financial-Aktie an diesem Tag 3,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 941,176 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 3,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 705,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,94 Prozent abgenommen.
AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!