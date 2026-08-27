AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Rentables AmeriServ Financial-Investment?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AmeriServ Financial von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investierten, hätten nun 3 257,329 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 547,23 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 26.08.2026 auf 5,08 USD belief. Mit einer Performance von +65,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete AmeriServ Financial eine Marktkapitalisierung von 84,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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