NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,18 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2 392,344 AmeriServ Financial-Aktien. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 22.04.2026 9 473,68 USD wert, da der Schlussstand 3,96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 66,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at