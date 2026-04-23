AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Investition
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,18 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2 392,344 AmeriServ Financial-Aktien. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 22.04.2026 9 473,68 USD wert, da der Schlussstand 3,96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 66,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
|
23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags in Grün (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
21.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)