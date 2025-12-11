NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AmeriServ Financial-Papier bei 3,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 3 076,923 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (3,11 USD), wäre das Investment nun 9 569,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,31 Prozent verringert.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 50,23 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at