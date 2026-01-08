NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in AmeriServ Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AmeriServ Financial-Anteile bei 3,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 3 030,303 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 9 545,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,55 Prozent.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 52,13 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at