NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Amkor Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 171,233 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 13 373,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 237,33 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 19,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at