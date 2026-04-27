Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Frühes Investment
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Amkor Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 171,233 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 13 373,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 237,33 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 19,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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