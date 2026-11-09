NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amkor Technology-Aktie an diesem Tag bei 11,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 893,655 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Amkor Technology-Aktien wären am 06.11.2026 29 329,76 USD wert, da der Schlussstand 32,82 USD betrug. Mit einer Performance von +193,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology bezifferte sich zuletzt auf 8,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at