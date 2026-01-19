Amkor Technology Aktie

WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

Lohnende Amkor Technology-Investition? 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Amkor Technology-Aktie an diesem Tag bei 28,92 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 345,781 Amkor Technology-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 48,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 597,51 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 16 597,51 USD, was einer positiven Performance von 65,98 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 11,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

