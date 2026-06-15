NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amkor Technology-Investment verdienen können.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Amkor Technology-Papier bei 23,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 423,012 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 82,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 016,92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +250,17 Prozent.

Amkor Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at