Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Performance im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,45 USD. Bei einem Amkor Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,543 Amkor Technology-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 759,47 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 30.10.2026 auf 39,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,95 Prozent.
Am Markt war Amkor Technology jüngst 9,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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