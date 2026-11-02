NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,45 USD. Bei einem Amkor Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,543 Amkor Technology-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 759,47 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 30.10.2026 auf 39,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,95 Prozent.

Am Markt war Amkor Technology jüngst 9,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at