Amkor Technology Aktie

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WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

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Lohnende Amkor Technology-Anlage? 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 8,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,561 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 51,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 598,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 498,03 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 12,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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