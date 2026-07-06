Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Performance im Blick
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 27,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 363,769 Amkor Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 69,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 336,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,36 Prozent vermehrt.
Amkor Technology war somit zuletzt am Markt 17,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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