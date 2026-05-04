Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Profitables Amkor Technology-Investment?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Amkor Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 551,268 Amkor Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 39 189,64 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Papiers am 01.05.2026 auf 71,09 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 291,90 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 17,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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