NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Amkor Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 25,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39,093 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 2 044,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,29 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 104,42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 12,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at