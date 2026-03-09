Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Amkor Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Amkor Technology-Anteile 20,74 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,822 Amkor Technology-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie auf 41,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,63 Prozent zugenommen.
Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
