Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Amkor Technology-Papier bei 6,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 607,717 Amkor Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 34,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 916,40 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 459,16 Prozent gleich.
Insgesamt war Amkor Technology zuletzt 8,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
