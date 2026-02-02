NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 178,891 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2026 8 645,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 764,58 Prozent vermehrt.

Alle Amkor Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at