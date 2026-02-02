Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Rentables Amkor Technology-Investment?
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 178,891 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2026 8 645,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 764,58 Prozent vermehrt.
Alle Amkor Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
