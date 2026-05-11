NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amkor Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie betrug an diesem Tag 21,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,675 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 76,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 358,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 258,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 19,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at