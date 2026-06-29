Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Lohnendes Amkor Technology-Investment?
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Amkor Technology-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,281 Amkor Technology-Anteilen. Die gehaltenen Amkor Technology-Anteile wären am 26.06.2026 3 721,99 USD wert, da der Schlussstand 78,72 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 272,20 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 19,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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