WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

Rentable Amkor Technology-Investition? 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amkor Technology-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,94 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,712 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 176,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,24 Prozent zugenommen.

Amkor Technology wurde am Markt mit 11,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Amkor Technology Inc.

Analysen zu Amkor Technology Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Amkor Technology Inc. 39,99 0,68% Amkor Technology Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

