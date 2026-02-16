NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amkor Technology-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,94 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,712 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 176,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,24 Prozent zugenommen.

Amkor Technology wurde am Markt mit 11,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at