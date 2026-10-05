NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Amkor Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.10.2021 wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amkor Technology-Papier an diesem Tag bei 25,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Amkor Technology-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,992 Amkor Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 56,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 123,63 Prozent vermehrt.

Amkor Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at