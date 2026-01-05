NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien verdienen können.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,313 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.01.2026 700,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 600,16 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Amkor Technology zuletzt 10,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at