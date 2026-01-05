Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Profitabler Amkor Technology-Einstieg?
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient
Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,313 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.01.2026 700,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 600,16 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Amkor Technology zuletzt 10,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amkor Technology Inc.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26