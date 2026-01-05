Amkor Technology Aktie

Amkor Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Amkor Technology-Einstieg? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien verdienen können.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,313 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.01.2026 700,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 600,16 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Amkor Technology zuletzt 10,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amkor Technology Inc.mehr Nachrichten