NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Amkor Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 22,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,371 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amkor Technology-Papiere wären am 10.07.2026 308,00 USD wert, da der Schlussstand 70,47 USD betrug. Damit wäre die Investition um 208,00 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology bezifferte sich zuletzt auf 17,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at