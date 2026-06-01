NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amkor Technology-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Amkor Technology-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,549 Amkor Technology-Anteilen. Die gehaltenen Amkor Technology-Papiere wären am 29.05.2026 386,02 USD wert, da der Schlussstand 69,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 286,02 Prozent gesteigert.

Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at