Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Auszahlung an Anleger
|
14.05.2026 16:36:53
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Amkor Technology-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology am 13.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,33 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 3,13 Prozent an. Insgesamt wurde beschlossen 81,95 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Amkor Technology-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 54,12 Prozent dezimiert.
Amkor Technology- Dividendenrendite im Blick
Der Amkor Technology-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 74,61 USD aus dem NASDAQ-Handel. Der Amkor Technology-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,84 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,24 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Amkor Technology via NASDAQ 241,46 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 255,15 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Amkor Technology
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,40 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,53 Prozent sinken.
Amkor Technology-Hauptdaten
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Amkor Technology beläuft sich aktuell auf 18,174 Mrd. USD. Das Amkor Technology-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 26,23. Der Umsatz von Amkor Technology belief sich in 2025 auf 6,708 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 1,50 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!