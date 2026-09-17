Amtech Systems Aktie

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WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Hochrechnung 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,531 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 270,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170,51 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 242,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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