NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Die Amtech Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 1 862,197 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 12,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 668,53 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 136,69 Prozent erhöht.

Der Amtech Systems-Wert an der Börse wurde auf 211,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at