NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 785,515 Amtech Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 50 682,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 406,82 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Amtech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 258,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at