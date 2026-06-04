Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Profitables Amtech Systems-Investment? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,000 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (21,07 USD), wäre die Investition nun 526,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 426,75 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 320,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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