NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amtech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Amtech Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,04 USD. Bei einem Amtech Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110,619 Amtech Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 15,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 706,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 706,86 USD entspricht einer Performance von +70,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems belief sich zuletzt auf 267,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at