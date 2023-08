NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Amtech Systems-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.08.2013 wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 618,123 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.08.2023 auf 8,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 932,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 39,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems belief sich zuletzt auf 122,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at