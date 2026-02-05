Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Amtech Systems-Einstieg? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.

Am 05.02.2016 wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amtech Systems-Aktie bei 5,18 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 193,050 Amtech Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 040,54 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 04.02.2026 auf 15,75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 204,05 Prozent.

Amtech Systems war somit zuletzt am Markt 253,41 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.

mehr Nachrichten