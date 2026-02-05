NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.

Am 05.02.2016 wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amtech Systems-Aktie bei 5,18 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 193,050 Amtech Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 040,54 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 04.02.2026 auf 15,75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 204,05 Prozent.

Amtech Systems war somit zuletzt am Markt 253,41 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at