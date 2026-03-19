NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie gebracht.

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Amtech Systems-Papier 8,59 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 116,414 Amtech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 287,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,75 Prozent angezogen.

Am Markt war Amtech Systems jüngst 160,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at