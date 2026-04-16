NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 050,420 Amtech Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 15,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 701,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,02 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Amtech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 229,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at