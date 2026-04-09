NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers betrug an diesem Tag 4,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 234,742 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 13,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 058,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +205,87 Prozent.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 175,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at