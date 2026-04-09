Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Lohnende Amtech Systems-Investition?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers betrug an diesem Tag 4,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 234,742 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 13,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 058,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +205,87 Prozent.
Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 175,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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