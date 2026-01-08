Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Performance im Blick
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 5,75 USD. Bei einem Amtech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,391 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,04 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 07.01.2026 auf 13,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 133,04 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 195,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)