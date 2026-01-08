Amtech Systems Aktie

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

Amtech Systems-Performance im Blick 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amtech Systems-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 5,75 USD. Bei einem Amtech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,391 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,04 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 07.01.2026 auf 13,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 133,04 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 195,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

