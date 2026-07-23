NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,86 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 170,648 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 22.07.2026 2 959,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +195,90 Prozent.

Amtech Systems wurde am Markt mit 312,91 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at