Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Performance im Blick
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,86 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 170,648 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 22.07.2026 2 959,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +195,90 Prozent.
Amtech Systems wurde am Markt mit 312,91 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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