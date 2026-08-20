NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 754,386 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 14,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 000,00 USD wert. Mit einer Performance von +160,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at