NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amtech Systems-Anteile an diesem Tag bei 9,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 094,092 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 397,16 USD wert. Damit wäre die Investition 133,97 Prozent mehr wert.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 378,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at