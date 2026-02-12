Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Performance im Blick
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,84 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 2 066,116 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 23 739,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +137,40 Prozent.
Amtech Systems wurde am Markt mit 187,38 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
