NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,84 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 2 066,116 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 23 739,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +137,40 Prozent.

Amtech Systems wurde am Markt mit 187,38 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at