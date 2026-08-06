Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Lohnendes Amtech Systems-Investment?
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Amtech Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,234 Amtech Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 147,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,83 Prozent gesteigert.
Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 304,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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