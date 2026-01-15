Amtech Systems Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers betrug an diesem Tag 5,26 USD. Bei einem Amtech Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,114 Amtech Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 638,78 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 14.01.2026 auf 13,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 163,88 Prozent.
Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich zuletzt auf 204,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
