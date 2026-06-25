NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,207 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 19,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 216,53 Prozent vermehrt.

Amtech Systems wurde am Markt mit 355,80 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at