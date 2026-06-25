Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Anlage im Blick
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,207 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 19,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 216,53 Prozent vermehrt.
Amtech Systems wurde am Markt mit 355,80 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.06.26