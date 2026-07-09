NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,43 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 060,445 Amtech Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (17,69 USD), wäre das Investment nun 18 759,28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 87,59 Prozent.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 312,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at