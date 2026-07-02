NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amtech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 220,751 Amtech Systems-Papiere. Die gehaltenen Amtech Systems-Aktien wären am 30.06.2026 5 094,92 USD wert, da der Schlussstand 23,08 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 409,49 Prozent.

Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 405,55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at