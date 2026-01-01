NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Amtech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,38 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 567,398 Amtech Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 12,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 670,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,71 Prozent zugenommen.

Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 181,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at