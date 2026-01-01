Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Amtech Systems-Performance 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Amtech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Amtech Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,38 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 567,398 Amtech Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 12,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 670,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,71 Prozent zugenommen.

Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 181,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Amtech Systems Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 10,10 -6,48% Amtech Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen