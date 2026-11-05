Amtech Systems Aktie

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WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Lukrativer Amtech Systems-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Amtech Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 05.11.2021 wurden Amtech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,02 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 66,578 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 12,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 822,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,78 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 223,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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