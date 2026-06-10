AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Lukrativer AngioDynamics-Einstieg?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AngioDynamics-Aktie letztlich bei 10,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,678 AngioDynamics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (12,34 USD), wäre die Investition nun 1 143,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,37 Prozent.
Der Marktwert von AngioDynamics betrug jüngst 493,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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