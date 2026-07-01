NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2025 wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,52 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 105,042 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 13,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 366,60 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 366,60 USD, was einer positiven Performance von 36,66 Prozent entspricht.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 544,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at