NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AngioDynamics-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AngioDynamics-Aktie 7,73 USD wert. Bei einem AngioDynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,366 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 15,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 051,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,17 Prozent.

AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 668,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at