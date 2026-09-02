AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Investment im Blick
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AngioDynamics-Aktie 7,73 USD wert. Bei einem AngioDynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,366 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 15,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 051,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,17 Prozent.
AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 668,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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